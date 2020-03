Pujar al bus, només per la porta central

Laura Hernández

14.03.2020 | 21:41

Tmesa, l'empresa mixta que gestiona el servei de transport públic urbà a la ciutat, acaba de fer públiques les mesures d'excepcionalitat que s'apliquen als autobusos urbans arran de la pandèmia de coronavirus. Només es podrà viatjar en bus amb targetes magnètiques o amb la T-Hospital. No s'emetran bitllets senzills.

L'accés a l'autobús es farà per la porta central. La porta del davant, la situada al costat del conductor, quedarà fora de servei. L'Oficina de Mobilitat del carrer d'Iscle Soler, 9 es tancarà i els títols de transport es podran comprar als punts de venda habituals: a les estacions de trens i a les màquines expenedores de Tmesa.

A partir d'ara, i fins nou avís, no es realitzaran bescanvis de targetes per mal funcionament. S'haurà de comprar un altre títol i s'habilitaran mecanismes de compensació. El van de mesures excepcionals estableix que les persones amb símptomes o en grups de risc (gent gran, persones amb patologies cròniques o amb insuficiències immunològiques) no han de viatjar en transport públic. Els ciutadans que ho facin, han de guardar "en la mesura del possible", la distància de seguretat.

Tmesa ha intensificat les mesures d'higiene als autobusos de la ciutat. L'empresa demana als usuaris que es netegin les mans amb sabó o solucions hidroalcohòliques després de viatjar en transport públic.