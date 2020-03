Què podem fer i què no?

La crisi del coronavirus

14.03.2020 | 18:04

El Cecat (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), Protecció Civil i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha emès un comunicat donant resposta a les preguntes que la ciutadania es pugui plantejar davant les restriccions d'activitats pel coronavirus Covid-19:

Es pot entrar i sortir dels municipis?

Es demana que no hi hagi mobilitat a tot Catalunya. A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, hi ha controls que no permeten ni l'entrada ni la sortida. Només poden accedir a aquestes poblacions serveis essencials com seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius/morts (escorxadors).

La gent pot sortir al carrer a comprar?

Sí, però es demana que sigui l'imprescindible.

Estaran obertes les botigues d'alimentació, supermercats i similars?

Sí

Els subministraments a supermercats estan garantits?

Si, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució d'arribada de productes bàsics.

Puc quedar amb gent al carrer?

Sí, si són trobades puntuals i reduïdes a espais oberts i sempre mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

Puc portar els nens al parc?

No es recomanable.

Puc anar a visitar un familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, però no és recomanable i sempre seguint les mesures de protecció.

Puc visitar els meus familiars dependents?

Si pera a poder garantir l'atenció que necessiten.

Sóc una persona dependent. La persona que m'assisteix pot venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

Puc anar al cine o al teatre?

Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

Estan oberts els centres comercials?

No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, higiene o neteja o els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes.

Tinc cita al metge. Puc anar?

Si no és urgent, millor posposar-la.

Tinc cita a rehabilitació. Puc anar?

Si no és imprescindible, millor posposar-la.

Funciona el transport públic?

Sí, però amb una reducció d'un terç de l'ocupació i no és recomanable el seu ús.

Puc anar a fer gestions als ajuntaments (multes, impostos...)?

Abans d'anar-hi, consulta amb el teu ajuntament si pots fer els tràmits que necessitis i si els pots fer telemàticament o posposar-los.

Hi ha telèfons d'informació centralitzat?

D'informació, el 012. Per a consultes sobre símptomes, el 061. Emergències, el 112.

Estan assegurats els moviments dels serveis d'emergència?

Sí.

Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans e industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentaria humana i per a granges i centres d'animals, animals vius/morts (escorxadors).