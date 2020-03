Objectiu, reduir els viatgers del bus

La crisi del coronavirus

Laura Hernández

14.03.2020 | 04:00

La conselleria de Territori i Sostenibilitat va dictar ahir una resolució per adaptar el funcionament del transport públic a l'emergència sanitària. L'objectiu és avançar cap a un nivell d'ocupació dels serveis de "només un terç de la seva capacitat màxima" perquè els viatgers puguin mantenir una distància mínima d'un metre entre persones.

La mesura no serà dràstica, dilluns no s'impedirà l'accés quan s'assoleixi el màxim d'ocupació. Territori marca un període de difusió o seguiment per comprovar si el tancament d'escoles i la baixada de l'activitat redunda en un descens de demanda. Si no es redueix l'ocupació, es podran "regular els accessos i suprimir títols del transport públic" per frenar l'ús del bus, el tren i el tramvia.

Tmesa, l'empresaque gestiona el transport públic a la ciutat, treballava ahir en l'adaptació de les mesures imposades per Territori al servei del bus a Terrassa. La companyia disposa d'un pla de contingència, tal com fixa la resolució, i ja aplica mesures d'higiene extraordinàries. Dilluns incorporarà les relacionades amb les darreres mesures aprovades en l'àmbit estatal i autonòmic. Entre elles, el tancament de les oficines d'informació i atenció presencial que no disposin de sistemes físics de separació entre el personal i els usuaris. En conseqüència, l'Oficina de Mobilitat del carrer Iscle Soler tancarà portes dilluns. Els títols del transport es podran comprar als punts habituals de venda i a la màquina expenedora situada a la porta.

Limitar els desplaçaments

L'alcalde, Jordi Ballart, va demanar ahir a tota la població que limiti els desplaçaments. Especialment, a la gent major de seixanta-cinc anys, considerada un col·lectiu més vulnerable enfront del coronavirus, els va demanar que redueixin la utilització del transport públic i limitin el seu ús a quan sigui imprescindible.

Tmesa ha extremat les mesures d'higiene i neteja dins els autobusos. S'ha establert una neteja molt exhaustiva, amb productes desinfectants, dels vehicles, que es realitza cada nit. Els conductors, al voltant de 190, tenen a la seva disposició gel desinfectant de mans per a ús individual; una mesura que es va aplicar fa uns anys, amb l'epidèmia de grip A, i que ara s'ha reforçat.