Nou sorteig d'una magnífica bicicleta

Promoció de Diari de Terrassa

14.03.2020 | 12:00

Ser lector de Diari de Terrassa té premi. Per compensar la fidelitat del seu públic el Diari posa en marxa el sorteig d'una espectacular bicicleta MTB amb la que podreu practicar esport per la muntanya.

Es tracta del model de bicicleta Massi Fura Enter 29 3x8 que ha estat creat per a tots aquells que vulguin començar a experimentar la gran aventura de fer quilòmetres per les muntanyes i carreteres. Un model ideal per poder gaudir del món del MTB amb una bona qualitat i prestacions, on descobriràs camins de terra i on podràs gaudir de la naturalesa.

La Fura 29 disposa d'un quadre d'alumini Tb Butted AL-MG-SI, amb una forqueta RST Blaze de 100mm lock Out de recorregut. Porta una transmissió, canvi de marxes i desviador Shimano Altus.

Els frens són del model Shi-mano MT200 i els plats i bieles: Shimano. La resta de components d'aquest magnífic model de bicicleta són de la casa Massi: les rodes, Massi Black Gold 2; el manillar: Massi Mhb-703; la potència, Massi Mst-515; la tija: Massi Msp-110 i la cadira, Massi Fiord. Pedals i cobertes també són components d'aquesta firma.

com participar-hi?

Si vols gaudir d'aquesta sorprenent promoció, només cal que llegeixis molts diaris per poder multiplicar les teves possibilitats de guanyar el premi. Només cal que omplis la butlleta que publicarà cada dia Diari de Terrassa, l'omplis amb les teves dades i l'envïis per correu o la dipositis a les urnes que trobaràs a les oficines de l'empresa, al carrer de Puig Novell, 14.

La recepció de les butlletes serà fins al dijous 23 d'abril a les 14.00 hores. El sorteig se celebrarà el mateix dia 23 d'abril a les 17.30 hores a la seu del Diari.