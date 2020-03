El sorteig d'aquesta bicicleta MTB tindrà lloc el pròxim dia 23 d'abril. El sorteig d'aquesta bicicleta MTB tindrà lloc el pròxim dia 23 d'abril.

Promoció de Diari de Terrassa

Nou sorteig d'una magnífica bicicleta

14.03.2020 | 04:00

Ser lector de Diari de Terrassa té premi. Per compensar la fidelitat del seu públic el Diari posa en marxa el sorteig d'una espectacular bicicleta MTB amb la que podreu practicar esport per la muntanya. Es tracta del model de bicicleta Massi Fura Enter 29 3x8 que ha estat creat per a tots aquells que vulguin començar a...