Els comerços oberts, s'organitzen

14.03.2020 | 14:06

L'afluència dels terrassencs avui als comerços d'alimentació ha estat molt elevada. Alguns d'ells, com forns i altres botigues d'alimentació, com fruiteries s'han organitzat per atendre els clients i evitar aglomeracions a dintre dels locals. A la fotografia podem veure el forn de la Plaça Vella, com la cua es formava al carrer i no a dintre del local. Altres negocis com una important cadena de fruiteries, han arribat a contractar seguretat privada per organitzar l'entrada dels clients.

Una perruqueria del centre s'ha organitzat també de forma que ha limitat la presència de clients a dintre del local amb un protocol d'higiene del personal i dels mateixos clients amb gel desinfectant i mascaretes, mai amb més de tres persones a dintre i els que hi eren staven sent atesos, estaven en espais diferents i en solitari.