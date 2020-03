Una dona de 96 anys, primera víctima mortal del Covid-19 a Terrassa

La crisi del coronavirus

14.03.2020 | 21:37

Avui s'ha produït la primera víctima mortal del coronavirus Covid-19 a Terrassa. Es tracta d'una dona de 96 anys que estava ingressada a l'Hospital de Terrassa, segon han confirmat a Diari de Terrassa fonts municipals. Es parla que hi ha una segona víctima, d'un home no terrassenc, però no ha estat confirmat oficialment. En aquests moments, la xifra de morts s'eleva a vuit a Catalunya amb 715 casos confirmats de persones contagiades. A Espanya hi ha 7500 casos i se supera la xifra de 140 morts.