Denunciat un conductor que ha donat positiu en drogodependències

14.03.2020 | 04:00

La Policia Municipal va aturar a un vehicle al Passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l'alçada del carrer de Salmeron, que desprenia una forta olor a marihuana. En l'escorcoll, els agents van localitzar una porció de marihuana de 2 g i una cigarreta tipus porro. El conductor va realitzar la prova de drogo-test i va donar positiu en THC, motiu pel qual es va quedar denunciat. Igualment, també es va denunciar per la tinença de substàncies estupefaents. Per altra banda, aquest dijous, una ambulància va traslladar a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa al conductor d'un vehicle que havia tingut un accident de trànsit a la cruïlla de l'avinguda del Tèxtil amb el carrer de Colom. Aquest mateix conductor va ser denunciat per conduir amb un carnet no vàlid, que va ser intervingut per verificar l'autenticitat del document.