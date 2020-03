Campanya de donación de sang al parc dels Catalans

14.03.2020 | 14:05

La campanya de donació "Els bombers t'acompanyen a donar sang" no s'ha suspès, tot i que ha canviat d'ubicació. S'havia de fer al Raval de Montserrat i s'ha optat per fer-ho en un espai més obert, el Parc dels Catalans. La campanya es realitza durant tot el mes de març amb l'objectiu d'aconseguir el màxim nombre de donacions per diverses poblacions catalanes. Aquesta nova edició de la campanya, la sisena, es va inaugurar oficialment fa uns dies a Solsona amb la presència d'autoritats i del bomber terrassenc Xavi Casas, coordinador de Bombers amb Cor.