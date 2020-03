Ballart ordena tancar 185 zones infantils

Terrassa tanca 185 zones infantils a la ciutat per evitar la propagació del virus.

Laura Hernández

14.03.2020 | 21:19

L'alcalde Jordi Ballart ha donat aquest migdia l'ordre de tancar 185 zones infantils a la ciutat. L'objectiu és "vetllar per la salut dels nostres infants", comenta el mateix Ballart al seu compte de twitter. Al llarg del dia d'avui la presència de famílies i avis amb infants a les zones de joc ha estat constant, contravenint les apel.lacions de les autoritats a quedar-se a casa per evitar la propagació del virus en un moment vital per contenir l'avanç de la pandèmia.