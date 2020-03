Allau de voluntaris

14.03.2020 | 04:00

L'Ajuntament està rebent aquests últims dies una allau de missatges de ciutadans que s'ofereixen com a voluntaris "pel que faci falta", va explicar ahir l'alcalde, Jordi Ballart, qui va agrair "moltíssim" aquest oferiment, que demostra que "Terrassa fa pinya en moments de dificultat". Tot i això, ara per ara "l'Ajuntament pot garantir l'atenció de les persones vulnerables". A més, donada l'elevada propagació del virus, "no és convenient" crear ara un dispositiu de voluntaris, ja que l'objectiu prioritari és limitar els contactes per prevenir els contagis. De tota manera, "no es descarta" acceptar aquest ajut en un futur.