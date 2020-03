Al Sant Esperit hi haurà missa a les 12 i a les 13 hores i a la tarda, a les 7 i a les 8. Nebridi Aróztegui Al Sant Esperit hi haurà missa a les 12 i a les 13 hores i a la tarda, a les 7 i a les 8.

La crisi del coronavirus

Algunes parròquies dupliquen misses per garantir les distàncies

L.H./M.B.

14.03.2020 | 04:00

Aquest cap de setmana algunes parròquies de Terrassa duplicaran la seva agenda d'eucaristies per garantir el protocol fixat per la crisi del coronavirus, que limita a un terç l'aforament a locals tancats. Per garantir a tots els feligresos la possibilitat de participar en els actes litúrgics, "s'ha ampliat el...