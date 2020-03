No tots els gels desinfectants van bé

La crisi del Coronavirus

13.03.2020 | 13:22

La situació d'emergència sanitària que vivim ha provocat un augment extraordinari de la demanda de gels desinfectants, però no tots són idonis per a neutralitzar el coronavirus. Hi ha productes que són bactericides i fungicides, però no tenen per què ser útils davant un virus. Si volem estar segurs de l'eficàcia del gel, hem de comprovar que a la seva composició inclogui etanol. La seva acció viricida es pot comprovar també si l'etiquetat inclou la norma UNE EN14476. D'altra banda, si utilitzem habitualment gels hidroalcohòlics, és bo aplicar-nos cremes hidratants per evitar que es ressequi la pell.