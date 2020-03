13.03.2020 | 20:48

Aquesta nit, diferents franquícies del Centre han penjat cartells anunciant el tancament de les botigues mentre duri la pandèmia de Coronavirus. Springfield, H&M, Casas o Women's Secret, totes elles, remeten als seus clients a què realitzin les compres "on line". Asseguren que per responsabilitat han pres la mesura tant per els mateixos treballadors com pels clients.