S'eleven a 12 els casos de coronavirus a Terrassa

Laura Mangas

13.03.2020 | 14:59

Ja hi ha 12 persones infectades per coronavirus a Terrassa, segons les dades facilitades aquest matí per l'alcalde, Jordi Ballart. Els casos corresponen a sis professionals sanitaris i sis pacients. A part dels contagiats pel Covid-19, hi ha 25 professionals del Consorci Sanitari en aïllament per haver estat en contacte amb persones contagiades. De moment, no s'ha detectat cap infectat entre el personal de l'Ajuntament, tot i que hi ha cinc treballadors confinats a casa després que les autoritats sanitàries dictaminessin el seu aïllament. A més, de forma preventiva i per motius de seguretat, el Consistori ha decidit que es quedin a casa 38 treballadors municipals sobre qui hi ha sospites que puguin haver-se infectat.