Preinscripció, matèries i selectivitat

13.03.2020 | 04:00

Tan aviat es va saber que el Govern decidia el tancament de tots els centres educatius, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va resoldre algunes de les incògnites que es plantegen amb la mesura. La primera, la preinscripció, donat que el calendari fixa que s'obre el 23 de març. En aquest sentit, Bargalló va explicar que els centres seguiran tancats però que es preveia algunes excepcions per algunes hores per recollir preinscripcions i sempre de forma ordenada i en petits grups. El conseller també ha dit que les programacions de continguts que s'haurien d'impartir aquests dies "no serà un currículum a recuperar, sinó a reprogramar. Si fossin més dies ja no parlaríem de reprogramació, va afegir. Sobre el tema de les classes que no es faran, també va descartar la implantació d'ensenyament a distància pel fet que no totes les famílies disposen de connexió a internet. L'altra qüestió que també es plantejava és la selectivitat de juny i va dir que, de moment, es manté per les mateixes dates.