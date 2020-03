Parcs infantils deserts

La crisi del Coronovirus

13.03.2020 | 12:38

La ciutat s'ha despertat avui amb els carrers molt més buits de l'habitual. Sembla que la població està seguint les recomanacions oficials i s'ha quedat a casa, contràriament al que venia succeint a principis de setmana, quan regnava la normalitat. Les famílies estan fent el possible per mantenir els nens a casa. Prova d'això és la imatge que presenten avui els parcs infantils. Buits, no hi ha nens utilitzant gronxadors ni tobogans, tal com recomana el Departament de Salut.