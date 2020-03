L'Ajuntament tanca l'atenció al públic dels serveis municipals amb alguna excepció

13.03.2020 | 15:18

L'Ajuntament ha decidit tancar l'atenció al públic dels serveis municipals, amb alguna excepció que es considera prioritària, segons ha anunciat l'alcalde Jordi Ballart. Així, totes les oficines d'atenció municipal que hi ha a casals de barri i centres cívics queden cancel·lats i només seguirà oberta l'oficina de la Plaça Didó, encara que és recomana fer les gestions via telèfon o per correu electrònic. També queden tancats els serveis socials que hi ha als districtes però continuaran oberts els que hi ha a l'avinguda de Glòries Catalanes i carrer de la Unió. Així mateix es tanca l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) i les deixalleries. L'alcalde també ha assegurat aquest migdia que estan treballant per donar resposta als col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran i les famílies més vulnerables. En aquest sentit, estaven ultimant com fer arribar l'àpat garantit als alumnes becats al cent per cent i a persones d'edat que van a dinar als casals. L'Ajuntament també garanteix el servei per a la dona de la Casa Galeria, l'Andana i el Rebost.