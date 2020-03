Imputat després d'una infracció un conductor que mancava de carnet

13.03.2020 | 04:00

Imputat després d'una infracció. Dimecres, a les 6.30 de la tarda, una dotació de la Policia Municipal va aturar a un vehicle que havia comès una infracció de trànsit al carrer de Mas de Canet. El conductor no va poder acreditar cap document que l'habilités per a la conducció ni li constava haver obtingut el permís de conduir. Una patrulla va traslladar a l'infractor a les dependències municipals per a la seva identificació. Finalment, es va efectuar una denúncia de trànsit i es va iniciar la investigació a l'individu per un delicte contra la seguretat del trànsit.