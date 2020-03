Un home en crida i cerca és enxampat perquè va fugir en veure uns policies

13.03.2020 | 04:00

Tenia pendent una ordre de crida i cerca i el van enxampar perquè va intentar fugir en veure uns agents. Va ocórrer dimecres, a les 8.15 del vespre. Una patrulla de la Policia Municipal va veure com un vehicle es feia escàpol en adonar-se de la presència d'una dotació policial. Diverses patrulles van iniciar la recerca del turisme fugit, que van poder aturar al carrer de Sant Damià, a l'alçada del carrer de Jacint Elías (Ca n'Anglada), moment en el que els quatre ocupants del vehicle van sortir corrent. Quan els agents van aturar al conductor van verificar que aquest no havia obtingut mai el permís de conduir. Aquesta infracció ja era constitutiva de delicte contra la seguretat del trànsi. Però va resultar que el mateix individu tenia pendent una ordre de detenció, motiu pel qual va ser traslladat a la Prefectura Municipal. Una segona patrulla policial va aturar un dels ocupants fugits a peu del vehicle, que no es va poder identificar i va ser acompanyat a les dependències del Cuerpo Nacional de Policía per a la confirmació de dades. Durant l'actuació, un altre vehicle va patir danys, i els agents van realitzar un acta.