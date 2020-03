13.03.2020 | 16:23

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la declaració de l'estat d'alarma en tot el país a partir del dissabte davant el nivell d'expansió de l'epidèmia del coronavirus. És la segona vegada que es pren aquesta decisió des de la restauració de la democràcia: l'anterior va ser al desembre de 2010 per la vaga dels controladors aeris.

Varies fonts han informat que al Consell de Ministres previ a l'anunci, el debat s'ha centrat en les restriccions a la mobilitat i el tancament dels comerços, excepte farmàcies i botigues d'alimentació, en la mateixa línia de l'ocorregut aquesta setmana a Itàlia.

En roda de premsa Sánchez no ha concretat les mesures -ho farà avui-, però sí ha assenyalat que els recursos seran "econòmics i sanitaris, tant públics com privats; civils i militars; per a protegir als ciutadans, especialment als més vulnerables, i per a respondre a l'emergència social i sanitària amb la major contundència".