La crisi del Coronavirus

13.03.2020 | 13:21

A la preocupació per omplir frigorífics i despenses per estar preparats per un possible confinament, s'uneix la impossibilitat de la ciutadania de tenir accés a mascaretes i gels desinfectants. Les farmàcies, com la de la fotografia, estan registrant una excepcional demanda d'aquests dos productes i de termòmetres, alcohol i guants. Hi ha establiments que han optat per racionar ells mateixos la venda de gels desinfectats i només serveixen un producte per persona.