El Bisbat de Terrassa farà més misses però amb menys aforament

La crisi del Coronovirus

13.03.2020 | 12:37

Davant la crisi produïda per la pandèmia del coronavirus, el Bisbat de Terrassa està reprogramant les celebracions d'Eucaristia que es fan a les esglèsies i parròquies de la ciutat. Fonts del Bisbat han explicat que, seguin les instruccions, han de limitar l'aforament a un trenta per cent de la seva capacitat. Davant d'això, el Bisbat ha recomanat ampliar l'horari de les celebracions per evitar aglomaracions. Terrassa té tretze temples que fan misa. El de més capacitat és la Catedral del Sant Esperit que hi caben com a màxim 500 persones i, per tant, només podria haver-hi unes 165 persones. Pel que fa a la Catadra, el Bisbat es plantejava ara celebrar més misses el cap de setmana.