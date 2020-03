Missatge d'advertència dels Mossos d'Esquadra sobre els falsos sanitaris. Missatge d'advertència dels Mossos d'Esquadra sobre els falsos sanitaris.

La crisi del coronavirus

Alerta pels delinqüents que es fan passar per falsos metges

13.03.2020 | 04:00

Alguns delinqüents s'aprofiten de les circumstàncies adverses, com aquesta, per a perpetrar delictes entre la població més vulnerable: les persones grans. Aquests dies s'han detectat casos de delinqüents que es fan passar per personal mèdic que acudeix a domicilis a fer proves de coronavirus. I les cobren o...