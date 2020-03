Terrassa Centre es prepara per a uns "dies durs" pel coronavirus

Laura Mangas

12.03.2020 | 11:49

Els comerciants de Terrassa Centre estan pendents de les mesures que pugui prendre la Generalitat en el sector del comerç en funció de l'evolució de la pandèmia pel coronavirus. Des de la junta, són conscients que els esperen "dies durs" perquè el comerç és un sector "molt sensible a l'estat d'ànim" del consumidor. De moment, hi ha calma entre els associats, tot i que ja han notat que hi ha menys trànsit de gent passejant pels carrers. Aquesta crisi, però, també pot suposar "un repte" pels comerços, per fer el salt definitiu que els porti a disposar de plataformes de venda on line a aquells que encara no en disposin.