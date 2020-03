L'alcalde Jordi Ballart va presentar ahir el pla de xoc de Terrassa davant l'avanç del coronavirus. Nebridi Aróztegui L'alcalde Jordi Ballart va presentar ahir el pla de xoc de Terrassa davant l'avanç del coronavirus.

La crisi del coronavirus

Suspeses les activitats als equipaments municipals

Laura Hernández

12.03.2020 | 04:00

L'alcalde Jordi Ballart va activar ahir el Pla d'Emergència Municipal davant l'amenaça de contagi per coronavirus a la ciutat. La mesura implica una limitació de les activitats i els actes a la via pública i la suspensió de l'agenda dels centres cívics i casals de barri, on es recomana a les entitats que...