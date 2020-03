12.03.2020 | 13:58

La Diputació de Barcelona ha comunicat que per tal de minimitzar les situacions de risc per la pandèmia de Coronavirus, totes les activitats promogudes i organitzades en els parcs de la Xarxa de Parcs Naturals queden suspeses fins a nou avís. D'aquesta forma, les activitats previstes al Parc de Sant Llorenç ja no és realitzaran. La situació s'anirà actualitzant en funció de les instruccions que es vagin rebent per part de les autoritats sanitàries.