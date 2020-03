El Museu Tèxtil, tancat fins a nou avís

S. P.

12.03.2020 | 16:05

Atenent les directrius de la Diputació de Barcelona, per la situació creada pel Coronavirus, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha decidit el tancament al públic, per un període indefinit, i la suspensió de totes les seves activitats públiques i privades. Les persones relacionades amb aquestes activitats poden trucar al telèfon 937 315 202 per tal d'aclarir dubtes. El Museu Tèxtil estava treballant en una nova exposició temporal, "Decòrum. Vestir la casa per a l'ocasió", que s'hauria d'inaugurar el 19 d'abril. Pel pròxim dia 22 hi ha inicialment programades dues visites comentades, prèvies a la inauguració de l'exposició.