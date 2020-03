L'exregidor de TeC Xavier Matilla fa públic el seu contagi

12.03.2020 | 11:40

L'exregidor de l'Ajuntament de Terrassa per Terrassa en Comú Xavier Matilla ha anunciat aquest matí que ha estat diagnosticat de Covid 19 pels serveis sanitaris. Matilla, que en aquests moments exerceix el càrrec d'arquitecte municipal de Barcelona, ha dit a twitter que li van comunicar el diagnòstic ahir i ha donat les gràcies a "totes les que us esteu interessant pel meu estat". Diu que està bé i tranquil I ben atès pels serveis públics de salut "seguint totes les recomanacions sanitàries i amb ganes de recuperar-me". Xavier Matilla se suma així als sis casos diagnosticats fins ara a Terrassa, tal com van dir ahir les autoritats municipals i sanitàries.