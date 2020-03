Educació tancarà per la pandèmia del coronavirus

12.03.2020 | 13:46

El Departament d'Educació tancarà tots els centres educatius de Catalunya a partir de demà, com a mesura de contenció davant la pandèmia de coronavirus, segons publica El Periódico. Això suposa les clausura de guarderies, escoles i instituts tant de la xarxa pública com de la concertada. La conselleria que dirigeix Josep Bargalló ultima l'ordre, que serà anunciada per aquest mateixa tarda. D'aquesta manera, es decretarà el tancament a Catalunya de guarderies, escoles, instituts, així com de les escoles superiors de música, les d'idiomes i les d'adults, i està previst que les universitats, que no depenen de Educació, segueixin el mateix camí.