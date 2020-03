Detinguda per tenir una ordre de crida i cerca

12.03.2020 | 04:00

La dona va caure en un control rutinari de la policia. La conductora d'un vehicle va ser detinguda dimarts perquè tenia pendent una ordre judicial de crida i cerca. A les 10.40 del matí, agents de la Policia Municipal que realitzaven un control de documentació van aturar un vehicle a l'avinguda del Vallès, a l'alçada del carrer de la Terra (polígon industrial Els Bellots). En mirar la documentació del vehicle, els agents van comprovar que no disposava de l'assegurança obligatòria i tenia caducada la ITV. I en identificar a la conductora, van observar que, a més de no tenir permís de conduir, li constava una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó. La sospitosa va ser traslladada a dependències policials per a la instrucció de les diligències.