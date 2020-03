Alguns jutjats han limitat la seva activitat

12.03.2020 | 12:46

Alguns jutjats de Terrassa han començat a limitar la seva activitat aquest matí. Els jutjats penals 2 i 3 han decidit suspendre les vistes de conformitat previstes per aquest matí, encara que no els judicis, amb la intenció de reduir el número de persones que esperen al passadís de les sales de judici. El deganat dels jutjats terrassencs ha informat que aquesta tarda es reunirà la junta de jutges per prendre decisions sobre el funcionament del Palau de Justícia. Fins a la reunió, la consigna al personal és que se segueixin les recomanacions de les autoritats sanitàries en el sentit de mantenir una distancia de seguretat i mantenir mesures higièniques bàsiques per evitar contagis. D'altra banda, els jutges han autoritzats als advocats a no portar togues. Recordem que molts professionals fan us de les togues que els col·legis professionals posen a disposició dels seus col·legiats als jutjats i que han de compartir.