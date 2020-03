Efectes intervinguts per agents dels Mossos d'Esquadra en una operació contra un d'aquests grups d'estafadors especialitzats. Efectes intervinguts per agents dels Mossos d'Esquadra en una operació contra un d'aquests grups d'estafadors especialitzats.

Alerta amb la trucada telefònica dels estafadors de comptes

Javier Llamas

12.03.2020 | 04:00

"Vishing" és una combinació de les paraules en llengua anglesa "voice" i "phising": pescar amb la veu. És el que fan uns estafadors que truquen per telèfon a les seves víctimes, sobretot persones grans, per enganyar-les obtenint informació bancària per buidar els seus...