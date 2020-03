Viatgers a l'aeroport del Prat, a Barcelona. Viatgers a l'aeroport del Prat, a Barcelona.

La crisi del coronavirus

Prohibeixen els vols directes des d'Itàlia fins al 25 de març

Redacció

11.03.2020 | 04:00

El Govern espanyol ha acordat prohibir tots els vols directes des d'Itàlia durant catorze dies, entre les 00.01 hores d'avui, dimecres, i les 00.00 hores del pròxim 25 de març, com a mesura de prevenció per a limitar la propagació i el contagi per l'epidèmia del coronavirus. Segons recull el...