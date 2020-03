Pujen a sis els positius de coronavirus a Terrassa

La crisi del Coronavirus

11.03.2020 | 18:32

Aquesta tarda s'han confirmat que existeixen sis casos de coronavirus a Terrassa; el darrer es troba ingressat a la Fundació Assistencial Mútua Terrassa. Hi ha tres professionals del CAP Sant Llàtzer que pateixen aquesta malaltia, que no estan ingressats. A més, hi ha dos ingressats a l'Hospital, el primer que es va registrar a Terrassa i un de nou, que ha provocat que hi hagi persones en aïllament.

Precisament un total de setze professionals sanitaris del CAP Sant Llàtzer han passat avui a situació d'aïllament domiciliari després de contactar amb les persones afectades de coronavirus. El personal restarà els catorze dies de protocol a casa, període en què es determinarà si donen positiu en Covid19. Si no és així, tornaran a la feina.

Fonts del Consorci Sanitari de Terrassa informen que el CAP Sant Llàtzer funciona "amb normalitat" després de la retirada del servei dels professionals. "S'ha trucat als pacients que tenien visites programades amb aquests professionals per reprogramar-les", informen des del CST, on puntualitzen que tant l'atenció continuada com el servei de pediatria funcionen amb normalitat.

La mesura presa al CAP Sant Llàtzer s'està fent extensiva a altres professionals del CST que han tingut contacte amb el grup en situació d'aïllament, amb l'objectiu de frenar una possible propagació del virus.

D'altra banda, en aquest moment el primer pacient amb coronavirus ingressat al CST continua aïllat en planta, on "segueix l'evolució de la patologia", informen des del consorci. Els metges del CST atenen altres pacients infectats amb el virus però la seva situació no ha requerit ingrés.

Mútua a fet publica una nota de premsa a la qual anuncia un cas positiu de coronavirus, que es troba ingressat a la seva fundació Assistencial. Aquest ingrés ha provocat que quatre professionals del centre hagin estat obligats a aïllar-se per comprovar si han estat contagiats.