Salvador Illa, ministre de Sanitat, ahir, en la roda de premsa després del Consell de Ministres. Salvador Illa, ministre de Sanitat, ahir, en la roda de premsa després del Consell de Ministres.

La crisi del coronavirus

L'Estat pagarà les baixes dels afectats i confinats pel virus

Redacció

11.03.2020 | 04:00

Les baixes dels treballadors infectats per coronavirus seran tramitades com a casos d'incapacitat temporal per accident de treball. El Govern ha pres aquesta primera mesura que permet als afectats percebre el 75% de la base reguladora des de l'endemà al de la baixa laboral i el cost de la qual és a càrrec de...