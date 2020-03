La crisi del coronavirus

Redacció

11.03.2020 | 15:33

Les pròximes gales del concurs musical "Operación Triunfo", que s'emet des del Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa, seran sense públic a causa de la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat Televisión Española aquest migdia. Les gales s'emeten cada diumenge en un plató en el qual hi ha unes mil persones. TVE també ha anunciat que "OT" no serà l'únic programa afectat per la decisió, que inclourà tant els espais que s'emeten en directe com els gravats.