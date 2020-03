Un bar regentat per xinesos al carrer de Roca i Roca ha tancat aquesta setmana per "vacances". Alberto Tallón Un bar regentat per xinesos al carrer de Roca i Roca ha tancat aquesta setmana per "vacances".

La crisi del coronavirus

L'economia terrassenca ja pateix el virus de la incertesa

L.M. Andrés

11.03.2020 | 04:00

El coronavirus també s'està escampant pel món empresarial i econòmic de Terrassa i comarca com una taca d'oli d''incertesa" per si la situació de l'epidèmia empitjora i les plantilles es veuen afectades i també per si, davant d'aquest escenari, es prenen mesures més dràstiques,...