L'Ajuntament activa el pla d'emergència local en fase de prealerta

La crisi del coronavirus

11.03.2020 | 09:25

El comitè de seguiment del Pla d'Emergència Municipal, presidit per l'alcalde, va decidir ahir activar en fase de prealerta el pla "per risc sanitari". Segons l'Ajuntament, la prealerta no significa posar en marxa el pla, "sinó que serveix perquè els serveis municipals estiguin preparats pel cas que el pla municipal s'activi el Alerta o Emergència segons la situació que es pugui crear". A tota Catalunya està en actiu la fase de prealerta del PROCICAT.

"Els serveis municipals estan preparats i coordinats per prendre les mesures preventives que convingui, tant pel que fa a la plantilla de l'Ajuntament com per garantir que els serveis municipals essencials es puguin dur a terme", va afirmar ahir el govern municipal.

La fase aplicada preveu l'opció d'anul·lar o ajornar activitats de concurrència pública i l'Ajuntament analitza "quines d'aquestes activitats previstes serien susceptibles de ser ajornades, d'acord amb les organitzacions dels esdeveniments". Per dissabte vinent estava prevista la celebració de la campanya de donació de sang de Bombers al Raval de Montserrat. L'acte no es farà, almenys amb el format previst, "ateses les instruccions del Departament d'Interior que afecten el personal de Bombers, policia i d'emergència i sanitari". El Consistori va afirmar ahir que "es buscaran fòrmules" per promocionar les donacions de sang.

El govern "vol transmetre un missatge de tranquilitat" i de màxima confiança "en els serveis municipals i en el sistema de salut".