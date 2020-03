Reunió, ahir, del comitè de seguiment del Pla d'Emergència Municipal de Terrassa. Reunió, ahir, del comitè de seguiment del Pla d'Emergència Municipal de Terrassa.

La crisi del coronavirus

Els funcionaris reclamen un protocol contra el contagi

Laura Mangas/Javier Llamas

11.03.2020 | 04:00

Els treballadors de l'Ajuntament de Terrassa reclamen a l'equip de govern que apliqui un protocol específic per minimitzar el risc de contagi per coronavirus. Així li han fet saber a l'alcalde, Jordi Ballart, des de la secció sindical d'UGT, des d'on es queixen que "a hores d'ara no hi ha cap indicació...