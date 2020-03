Dóna positiu d'alcoholèmia després de xocar contra un vehicle estacionat

11.03.2020 | 04:00

El conductor d'un vehicle va donar positiu d'alcoholèmia ahir després de xocar contra un cotxe estacionat a Poble Nou-Zona Esportiva. A les dues de la matinada, un ciutadà va trucar la Policia Municipal per informar que al carrer de Terque, al mig de la calçada, hi havia un vehicle amb els airbags activats i sense conductor. Una dotació policial va acudir al lloc i va localitzar el vehicle a prop de la carretera de Rellinars. Allà hi era també el conductor. Un cop identificat l'individu, aquest va informar als agents que quan havia efectuat un gir havia col·lidit amb un turisme que estava estacionat. Al conductor se li van efectuar les proves d'alcoholèmia. Les taxes van ser positives, amb un resultat de 0,66 mil·ligrams. La Policia Municipal va instruir diligències penals i es va immobilitzar el vehicle.