Comet una infracció de trànsit i acaba imputat per no tenir carnet

11.03.2020 | 04:00

Uns policies van veure com un cotxe cometia una infracció de trànsit i el conductor va acabar imputat per no tenir carnet. Els fets van ocórrer dilluns, a les tres de la tarda, al carrer de Severo Ochoa, al sector de Ca n'Aurell. Una patrulla de la Policia Municipal en prestació de servei va observar com un vehicle cometia una infracció de trànsit. Tot seguit, els agents van aturar el turisme a l'alçada del carrer de Volta. En procedir a la identificació del conductor, els agents van observar que li constava una pèrdua de vigència del permís de conduir i que no havia realitzat el preceptiu curs de reeducació. Per aquest motiu, es va immobilitzar el vehicle i es van instruir diligències penals per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit.