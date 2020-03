Reunió extraordinària del Consell Escolar Municipal, ahir, al centre cívic President Macià. Alberto Tallón Reunió extraordinària del Consell Escolar Municipal, ahir, al centre cívic President Macià.

Cinc escoles públiques reduiran l'oferta de vacants de P3

Mercè Boladeras

11.03.2020 | 04:00

La caiguda de la natalitat que es viu des de fa uns anys cap aquí afecta directament a la demanda d'escolarització. El nombre de naixements a la ciutat segueix disminuint i per tant hi ha menys reserva de places a pàrvuls de 3 anys (P3). Serveis Territorials d'Educació estima que el curs que ve hi haurà una...