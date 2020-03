Catlab de Mútua i CST realitza anàlisis de coronavirus

11.03.2020 | 18:13

El Catlab, laboratori d'anàlisi participat per Mútua i Consorci Sanitari de Terrassa, és un dels deu laboratoris catalans que realitza les proves que determinen els casos positius o negatius de coronavirus. Els latres nou són els laboratoris dels hospitals següents: Hospital Clínic, Laboratori de Referència de Catalunya. Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Hospital de Sant Pau, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital Universitari Joan XXIII. El Departament de Salut demana que es faci un ús responsable del 061 i la màxima complicitat possible a la ciutadania davant d'aquesta situació. També assenyala que es pot trucar a l'atenció primària per qualsevol dubte; i pel que fa a emergències greus i de risc vital, el telèfon recomanable és el 112.