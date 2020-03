Dos atropellats per patinets a Can Jofresa i Ca n'Anglada

11.03.2020 | 09:33

Dos més, i van uns quants accidents de trànsit amb patinets implicats en els últims mesos. Ahir, un nen va ser atropellat per un d'aquests vehicles de mobilitat personal a Ca n'Anglada. El dilluns, una altra persona va resultar ferida en una incidència similar al polígon de Santa Margarita.

Unes vegades són caigudes fortuïtes. En altres ocasions els turismes impacten amb els patinets i els seus usuaris. Ahir i el dilluns van ser sengles vianants les víctimes i uns patinets, els causants.

Ahir, la víctima va ser un menor d'edat, un nen d'uns 8 anys, segons les primeres informacions. Pel que sembla, l'accident va tenir lloc a les tres de la tarda al carrer de Sant Crispí, al barri de Ca n'Anglada. Un patinet va colpejar al petit, segons va confirmar la Policia Municipal, que va desplaçar agents a la zona per realitzar l'informe. En principi, el ferit va sofrir un traumatisme lleu. Una ambulància el va traslladar als serveis d'urgències de l'Hospital de Terrassa.

L'altre incidència va ocórrer a les 4.30 de la tarda a l'avinguda de Can Jofresa. Allà, prop del carrer d'Albert Einstein, un patinet elèctric va atropellar una persona que va ser atesa per personal sanitari al lloc, al polígon industrial de Santa Margarida, i evacuada després a urgències de l'Hospital Universitari MütuaTerrassa. La Policia Municipal va parlar amb testimonis per efectuar l'informe tècnic. Un altre amb un patinet involucrat.