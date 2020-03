Ajornats per prevenció dos concerts de jazz

La crisi del coronavirus

11.03.2020 | 09:24

La prevenció contra la propagació del coronavirus ha fet ajornar dos concerts del programa paral·lel del Festival de Jazz de Terrassa. De moment, aquests dos.

Un d'ells s'havia de celebrar ahir dimarts a la Nova Jazz Cava. Es tractava d'una activitat exclusiva per a usuaris de residències d'avis i va ser ajornada "a petició de l'entitat organitzadora", segons van informar els responsables del festival. El concert era de Lluís Coloma Trio, de blues and boogie woogie, i havia de començar a les 4.30 de la tarda.

L'altre esdeveniment suspès és el concert d'Atenea Carter and Groove Collective, projecte liderat per la cantant i compositora terrassenca Atenea Carter, previst per al proper divendres, a les 7.30 de la tarda, a l'Oficina CaixaBank-Store, a la Rambla d'Ègara.