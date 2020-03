Un moment del debat a la Convenció Nacional de Primàries celebrada al Cinema Catalunya. Lluis Clotet Un moment del debat a la Convenció Nacional de Primàries celebrada al Cinema Catalunya.

Primàries vota presentar-se a les eleccions al Parlament

Laura Hernández

10.03.2020 | 04:00

Primàries ha decidit fer el salt al Parlament de Catalunya. La decisió l'ha pres aquest cap de setmana el partit a Terrassa, en el marc de la Segona Convenció Nacional. Un 77 per cent dels vots emesos (152) hi han recolzat anar a les urnes, enfront d'un 21,3 per cent (50 vots) en contra i dues abstencions. La formació,...