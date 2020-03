10.03.2020 | 19:25

L'Ajuntament ha activat en prealerta el Pla d'Emergència Municipal per risc sanitari degut a la crisi del coronavirus. Segons el Consistori, aquest nivell d'alerta no significació l'activació del pla, sinó que serveix perquè els serveis municipals estiguin preparats per l'alerta o l'emergència. A tota Catalunya s'ha activat la fase de prealerta del PROCICAT. El pla municipal preveu l'opció d'anul·lar o ajornar activitats de concurrència pública.