L'Institut Jaume Cabré estrena un programa de música rock

10.03.2020 | 14:02

El programa Rock'in per a centres de secundària de les Cases de la Música (a Terrassa hi ha una) ha arribat a l'Institut Jaume Cabré de Sant Pere Nord. Professors especialitzats en música i rock donen classe als alumnes de 1° i 2° d'ESO perquè tinguin coneixements i pràctica dels instruments. El programa s'han impulsat des de l'Ajuntament i implica a les regidories d'Educació, Cultura i Serveis Socials. Els polítics del govern municipal d'aquestes carteres -Teresa Ciurana, Rosa Boladeras i Noel Duque- han fet avui una visita al centre per saber com va la nova experiència. Per fer aquesta activitat, l'institut disposa més d'un bon grapat d'instruments i ha fet l'adequació de quatre aules.