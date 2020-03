Jordi Turull ja treballa a Terrassa

10.03.2020 | 09:42

L'exconseller Jordi Turull ha sortit a primera hora d'aquest matí de la presó de Lledoners en aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari per anar a treballar al despatx Badia Advocats. Com va succeir ahir amb el terrassenc Josep Rull, Turull ha estat rebut per moltes persones a les portes del bufet, a la Plaça Vella. Jordi Turull ha estat el darrer del presos del "procés" que gaudeix de permisos per fer una jornada laboral.

La sortida de Turull s'ha produït poc abans de les 08.15 hores. La setmana passada la Junta de Tractament de la presó ja va autoritzar la sortida de l'exconseller. Turull podrà sortir de la presó 12 hores al dia de dilluns a divendres.

A les portes de Lledoners l'esperaven la seva esposa i la seva filla. Els tres han abandonat el recinte en un vehicle en direcció a Terrassa.